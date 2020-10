Cile: Morales su referendum, vittoria del sì lascia alle spalle Costituzione di Pinochet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, si è congratulato con i cileni per la vittoria del sì al referendum sulla riforma della Costituzione. “Salutiamo il popolo cileno per la grande vittoria nel plebiscito che lascerà alle spalle la Costituzione di Pinochet. Un nuovo patto sociale costruirà una società più giusta per il vostro paese, per il benessere e l'integrazione dei nostri popoli”, ha scritto Morales sul suo account Twitter. Il referendum tenuto domenica sulla proposta di riformare la costituzione, vigente dai tempi di Augusto Pinochet, si è chiuso con una larga vittoria dei "sì". Alla storica consultazione, indetta per offrire risposte alle numerose proteste sociali e politiche che da mesi attraversano il paese, ha partecipato il 47,5 per cento degli aventi diritto, un'affluenza maggiore rispetto a quella delle ultime elezioni generali, nonostante i condizionamenti imposti dalla lotta alla diffusione del nuovo coronavirus. In un secondo quesito, i cileni hanno deciso che la nuova Carta verrà redatta da un'assemblea eletta ex novo con garanzia di rappresentanza egualitaria tra i generi: ipotesi preferita da oltre il 79 per cento degli elettori rispetto a quella di un gruppo di lavoro composto al 50 per cento da parlamentari dell'attuale mandato. Le elezioni per la scelta dei costituenti si terranno ad aprile del 2021, mentre la nuova Costituzione dovrà essere redatta nel termine massimo di un anno per poi essere ratificata da un secondo referendum. (segue) (Abu)