Covid: Raggi, governo metta mano al portafogli e sostenga imprese, alto rischio criminalità

- Il governo deve "mettere mano al portafogli" per consentire alle imprese di affrontare la crisi generata dalle misure di contenimento del contagio. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un'intervista al Maurizio Costanzo show che andrà in onda domani sera. "Da un certo punto di vista - ha detto Raggi - abbiamo di nuovo ricominciato a vedere un decreto dopo l’altro, e questo non consente alle persone di organizzarsi. I ristoranti, per esempio, sono in grande confusione. Abbiamo famiglie e lavoratori che non sanno dove sbattere la testa. Il Covid incide sia per la malattia che per l’economia. Il governo deve mettere subito le mani al portafogli per finanziare chi deve stare chiuso. I Casamonica sono nati con l’usura - ha concluso -, se non risolviamo questa cosa arriva la criminalità". (Rer)