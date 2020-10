Ue: Gentiloni, oltre 50 per cento risorse Recovery per transizioni verde e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dovranno spendere il 50 per cento delle risorse che riceveranno con lo strumento del Next Generation Eu per la transizione verde e per quella digitale. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla quarta conferenza annuale della comunità globale di tecnologia e innovazione sostenibile nel suo discorso programmatico sull'impatto della politica dell'Ue sugli obiettivi di sviluppo sostenibile in tempi di Covid. "Viviamo in tempi di incertezza e la nostra attenzione è sul concentrarci sulla evoluzione quotidiana della pandemia e sulle conseguenze economiche", ha detto, aggiungendo che il report 2020 dell'Onu sugli obiettivi di sviluppo sostenibile spiega che la pandemia potrebbe riportare indietro di anni le conquiste fatte nella lotta alla povertà e alla fame e per l'educazione e la salute. (segue) (Beb)