Ue: Gentiloni, oltre 50 per cento risorse Recovery per transizioni verde e digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gentiloni ci sono due sfide da affrontare: "Raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e permettere alla innovazione tecnologica di guidare il processo", ha detto. "La sostenibilità è la priorità politica di questa Commissione europea, è la Carta di Identità", ha aggiunto il commissario che ha spiegato come dal green deal emerga che gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono "la bussola" dell'azione. "Abbiamo presentato il Green deal a dicembre" e da lì la situazione "è cambiata, ma non è cambiato il nostro impegno per la transizione digitale e verde, che sono al centro del Next Generation Eu", lo strumento dell'Ue per rispondere alla pandemia. "Abbiamo obiettivi ambiziosi di spesa: oltre il 50 per cento dei fondi che i paesi riceveranno dovranno essere impiegati per la transizione verde e digitale", ha continuato. "Il Next Generation Eu può essere uno dei più grandi pacchetti di stimolo per investimenti e riforme nel mondo intero", ha evidenziato. "Abbiamo dato linee guida sulle aree che i governi, secondo noi, devono prendere di mira: infrastrutture di rete, energie rinnovabili, edifici energeticamente efficienti, trasporti sostenibili, reti 5G, intelligenza artificiale, digitalizzazione del settore pubblico e privato", ha spiegato. (segue) (Beb)