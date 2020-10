Ue: Gentiloni, oltre 50 per cento risorse Recovery per transizioni verde e digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, "programmi per la formazione continua e la ri-formazione delle competenze saranno importanti perché o la transizione sarà inclusiva o non sarà. Con queste iniziative vogliamo creare una nuova spinta per gli obiettivi di sviluppo sostenibile". Nonostante la pandemia, per Gentiloni, il settore tecnologico crescerà. Anzi, la pandemia sta accelerando i processi tanto che i cambiamenti nelle tecnologie sono avvenuti in questi mesi "25 volte più velocemente rispetto a prima della pandemia". Infine, per il commissario, "raggiungere gli Obiettivi richiede sforzi multilaterali". Perché "non possiamo farlo da soli, neanche a livello di Ue" e per questo "continuiamo a lavorare da vicino con gli stakeholder". (Beb)