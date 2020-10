Camera: giovedì audizione De Micheli su emergenza sanitaria e trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 29 ottobre, alle ore 8.45, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, presso l'Aula della Commissione Trasporti per i deputati, svolgono in videoconferenza l'audizione della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)