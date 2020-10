Criminalità: Raggi, sotto scorta perché stavano organizzando attentato contro me e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'abbattimento delle villette dei Casamonica al Quadraro, vivo sotto scorta. Siamo venuti a sapere che stavano organizzando attentato contro di me e la mia famiglia". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista alla trasmissione Maurizio Costanzo show che andrà in onda domani sera. "A Ostia - ha aggiunto - stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio contro il clan Marando, ci sono zone di Roma dove mi si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perché hanno paura di farsi vedere dai clan". (Rer)