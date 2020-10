Bologna: da inizio ottobre accertate 3.837 violazioni a codice della strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal mese di ottobre, i carabinieri del comando provinciale di Bologna hanno accertato 3.837 violazioni al Codice della Strada. Tra le sanzioni che militari hanno rilevato durante i controlli stradali, citiamo un fatto accaduto a Sasso Marconi (Bo), dove i militari della locale Stazione hanno denunciato un neopatentato per guida sotto l’effetto dell’alcol. E’ successo l’altra sera, quando l’automobilista, 20enne italiano, era talmente ubriaco che ha parcheggiato l’auto in mezzo alla strada dove si affaccia la Caserma dei Carabinieri di Sasso Marconi e ha iniziato a urlare per richiamare l’attenzione dei residenti, riuscendoci perfettamente. I militari sono usciti dalla caserma per capire cosa fosse successo e quando si sono avvicinati all’automobilista, sono stati “investiti” da una folata di vodka proveniente dall’alito del giovane che non si reggeva in piedi. Sottoposto all’alcol test, il giovane automobilista, risultato positivo con un tasso alcolico quattro volte superiore il limite consentito dalla normativa, si è visto ritirare la patente di guida. L’auto che stava guidando, intestata a un parente, è stata affidata al legittimo proprietario. (Ren)