Formazione: al Senato presentata scuola di Farefuturo

- “Merito e competenza per una nuova classe dirigente che abbia a cuore l’interesse nazionale e che sappia come tutelarlo in ogni occasione”. È questo l’obiettivo della Scuola di Formazione di Farefuturo presentata oggi a Roma in Sala Nassyria al Senato in una web conferenza alla quale ha partecipato con il presidente Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia, anche Francesco Alberoni. Presneti anche Domenico De Masi, Giulio Tremonti, Giulio Terzi, Marco Gervasoni, Gianluca Brancadoro e il segretario generale della Fondazione Mario Ciampi, in rappresentanza del corpo docente. Tra gli altri, anche il leader della protesta giovanile di Hong Kong, Jousha Wong, che svilupperà la tematica della “libertà”. Il Corso si articola in un "glossario nazionale" che individua attraverso le chiavi del lessico i nuovi orizzonti e i nuovi confini dell'Italia e degli Italiani nell'epoca della globalizzazione: rischi e opportunità, idee e progetti. (segue) (com)