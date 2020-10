Formazione: al Senato presentata scuola di Farefuturo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del “lavoro” sarà sviluppato da Domenico De Masi. “La progressiva riduzione del bisogno di lavoro - ha detto De Masi - richiede una ristrutturazione globale sociale, economica, produttiva. Cambia il tempo ma anche la qualità del lavoro. Il lavoro non sarà più centrale nella vita dell’individuo, ciò significa ridefinire il modello sociale ed economico”. “Esiste - ha aggiunto Giulio Tremonti - una asimmetria tra mondo globale e diritto locale che va colmata. L’Europa si è messa finalmente dal lato giusto della storia, riprendendo proprio nostre proposte italiane”. Dobbiamo rilanciare l’Atlantico, ha affermato l’ex ministro Giulio Terzi, “non solo come necessario per la nostra Difesa ma come elemento necessario per i nostri valori, la nostra cultura e la nostra politica”. (com)