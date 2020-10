Milano: Polfer arresta ricercato 56enne a stazione Rogoredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri gli agenti Polfer, durante i quotidiani servizi di vigilanza nella stazione di Milano Rogoredo, hanno sottoposto a controllo un 56enne italiano che si aggirava all'interno della Stazione Rogoredo. Una volta inserita l'identità del soggetto all'interno dei database in uso alla Polizia di Stato, il 56enne è risultato essere pregiudicato, nonché ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria in quanto allontanatosi arbitrariamente dalla comunità terapeutica cui era stato assegnato dal Tribunale di Milano. Tale misura gli era stata concessa in sostituzione della carcerazione per reati in materia di stupefacenti. L' uomo è stato così arrestato e condotto in carcere.(Com)