Speciale scuola: Azzolina, Iss conferma che rischio trasmissione nelle scuole è molto basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità dice che la trasmissione del virus dentro le scuole è ancora limitata: i focolai a scuola nella settimana dal 12 al 18 ottobre sono solo il 3,5 per cento di tutti quelli che si registrano nel paese. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Ma il dato più sorprendente è un altro: la settimana precedente (5-11 ottobre) erano il 3,8 per cento, quindi il numero di focolai dentro le scuole è addirittura sceso, in proporzione al totale”, ha scritto, aggiungendo che l’Iss conferma che dentro le scuole il rischio di trasmissione del virus continua ad essere molto basso. (Rin)