Speciale scuola: Siani (Intergruppo infanzia), bene didattica in presenza per primarie e asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei primi impegni del nostro intergruppo è stato quello di evidenziare la necessità di salvaguardare la didattica in presenza per le scuole primarie e la garanzia delle attività educative e dell'apertura di asili nido e scuole dell'infanzia: riteniamo dunque elemento positivo che tale previsione sia stata accolta all'interno del nuovo Dpcm. Così Paolo Lattanzio e Paolo Siani, coordinatori dell’Intergruppo parlamentare Infanzia e Adolescenza. “Apprezziamo molto questa inversione di tendenza rispetto all'approccio passato, e siamo orgogliosi di constatare finalmente una maggiore attenzione nei confronti dell'infanzia: si tratta di una scelta importantissima, a sostegno dei genitori che non sono dunque costretti ad assentarsi da lavoro”, hanno commentato. (Com)