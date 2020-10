Covid: Labriola (FI), è lockdown camuffato che uccide economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Dpcm del governo è un lockdown camuffato dall’illusione di salvare il Natale. Chiuderci tutti in casa alle 18 non fermerà la salita dei contagi. Ciò che sta accadendo in Francia, dove i contagi sono arrivati a 52mila, dimostra come il coprifuoco non piegherà la curva dei contagi, ma getterà nello sconforto gli italiani e la nostra economia. Piuttosto, si rendano trasparenti le modalità operative del Cts che stanno mandando la nostra economia a sbattere, circostanza di cui Conte deve dar conto al Paese". Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. "Lo sconforto in cui è caduto il Paese - prosegue - è infatti responsabilità del Covid: Governo, per stessa ammissione di alcuni membri dell’esecutivo come Spadafora o Sileri. Non possiamo fermare il Paese in attesa di un miracolo, il Governo deve garantire il diritto al lavoro, allo studio, all’istruzione, all’impresa senza coprifuoco o lockdown. Per farlo basta cestinare l’esperienza del CTS e confrontarsi con chi, come il 118, ha gestito, gestisce e gestirà il virus. L’Italia può farcela senza chiudere tutto, basta agire con cognizione di causa", conclude la deputata azzurra. (Com)