Sicilia: Musumeci, impegnati a fondo per ammodernamento rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- «"Saranno operativi già dai prossimi giorni i nuovi tre treni "Pop" che oggi abbiamo preso simbolicamente in consegna a Messina. La Regione Siciliana li ha acquistati nell'ambito della cura del ferro che abbiamo voluto e varato per i trasporti nella nostra Isola. Tale sforzo da oltre 300 milioni di euro ci porterà ad avere in esercizio ben 21 di questi treni di ultima generazione, a cui si aggiungono un'altra ventina di treni elettrici o ibridi. Ma le vetture non bastano. Il mio governo, in parallelo, è impegnato nella sfida dell'ammodernamento infrastrutturale della rete ferroviaria siciliana, per colmare il divario ancora troppo ampio con il resto d'Italia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la consegna da parte di Trenitalia di tre nuovi treni "Pop" per la flotta dell'Isola. (segue) (Ren)