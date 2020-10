Sicilia: Musumeci, impegnati a fondo per ammodernamento rete ferroviaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accogliere simbolicamente i convogli, alla stazione centrale di Messina, si è recato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Presenti anche l'assessore alla Funzione pubblica Bernardette Grasso, il deputato Danilo Lo Giudice e l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Messina Salvatore Mondello. L'assessore Falcone ha detto: "Entro dicembre si aggiungeranno altri quattro "Pop" ai treni che riceviamo oggi. Un chiaro segnale dell'impegno del governo Musumeci per dare finalmente efficienza e dignità ai trasporti ferroviari in Sicilia. Abbiamo voluto dei convogli confortevoli e tecnologicamente all'avanguardia, muniti di snack a bordo, tavolinetti per i passeggeri e spazi che consentono di imbarcare fino a otto biciclette. Investendo le nostre risorse su programmi chiari e innovativi, stiamo passo dopo passo cambiando la mobilità su ferro nell'Isola". (Ren)