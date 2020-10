Roma 2021: Raggi su alleanza con Pd, non è momento di pensarci, priorità è gestire crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto a una possibile alleanza tra M5s e Pd in vista delle elezioni amministrative a Roma nel 2021 "in questo momento fare previsioni è prematuro. Mancano pochi mesi in uno scenario che cambia di continuo. Tutti questi discorsi sulle poltrone sono stancanti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista alla trasmissione Maurizio Costanzo show che andrà in onda domani sera. "Oggi - ha aggiunto - bisogna pensare alla città e ai temi della città che sono il lavoro, anche chi lo aveva lo sta perdendo. Il tema non è quello della poltrona o dell’apparentamento. Adesso c’è bisogno di togliere tasse e bloccare affitti e non mandare cartelle esattoriali". (Rer)