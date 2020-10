Rifiuti: presidente Municipio Roma III, risorsa ma occorre ambizione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un protagonismo municipale che coinvolga gli stessi cittadini è un punto fondamentale per riformare il ciclo dei rifiuti di questa città. Ma non si può prescindere da un'ambizione industriale attorno a questo tema". Lo dichiara in una nota Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III e candidato alle primarie per il centrosinistra per Roma 2021, nel corso del webinar promosso questa mattina dalla campagna Deliberiamoroma. Ad esempio - spiega Caudo -, so che Eni sta ragionando per ottenere biocarburanti dai rifiuti organici e mi domando se non ci sia uno spazio anche per noi, per la nostra città, in questo contesto . Dobbiamo uscire dai limiti di Ama: così com'è non è riformabile - chiarisce Caudo -. Molti dei dirigenti bravi se ne sono andati nell'ultimo anno e c'è' un quadro dirigenziale da mettere a punto. Ma abbiamo bisogno anche di altro, come avere un'ambizione industriale. Mi rendo conto, però, che è difficile ragionare in maniera seria su questo tema e ancora di più sull'impiantistica quando manca la fiducia nelle istituzioni. Un esempio è dato dalla questione del Tmb Salario, prima e dopo l'incendio. Ancora oggi non sappiamo quale sarà il destino di quell'area per la quale, insieme al precedente Cda di Ama, avevamo cominciato a lavorare per una sua positiva trasformazione. Oggi, invece, è tutto fermo. Non solo - continua Caudo -, su quell'impianto le istituzioni hanno detto bugie ai romani per anni. Come quando la sindaca Virginia Raggi e Pinuccia Montanari di fronte ai cittadini che si lamentavano per i miasmi li accusarono di avere una iper-sensibilità olfattiva poiché non era vero che l'aria era irrespirabile". (segue) (Com)