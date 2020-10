Georgia-Russia: Tbilisi, Mosca ritiri riconoscimento indipedenza di Abkazia e Ossezia del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro del riconoscimento dell'indipendenza di Abkazia e Ossezia del Sud è l’unico modo per ripristinare le relazioni bilaterali fra Georgia e Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri georgiano, David Zalkaliani, nel corso di un comizio organizzato per la campagna elettorale del partito di governo Sogno georgiano. “La politica del non riconoscimento sarà la nostra direzione principale, porterà risultati importanti. La Russia deve definitivamente ritirare il riconoscimento. Non c'è altro modo per ripristinare le relazioni bilaterali ", ha detto Zalkaliani. Il ministro ha spiegato che il compito della parte georgiana è di garantire che la questione dei territori occupati sia all'ordine del giorno in tutte le arene e formati internazionali. Tbilisi ha interrotto le relazioni diplomatiche con Mosca dopo che la Russia ha riconosciuto l'indipendenza dei territori dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale. La Georgia ritiene che questi territori siano occupati, come stabilito anche dal diritto internazionale. (Rum)