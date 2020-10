Covid: Di Maio, parole Mattarella segnano rotta da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente Sergio Mattarella sono chiare e come sempre segnano la rotta da seguire.Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, riportando sul suo profilo Facebook le parole pronunciate oggi dal capo dello Stato: "Il vero nemico di tutti è il virus: il responsabile di lutti, di sofferenze, di sacrifici, di rinunce, di restrizioni alla vita normale è il virus”. Secondo Di Maio, "mai come in questo momento siamo chiamati ad essere uniti e responsabili. Mai come adesso - ha scritto - tutti dobbiamo fare squadra per fronteggiare il virus. Serve solidarietà nei confronti di chi sta soffrendo e il governo deve impegnarsi al massimo per sostenere chi si trova in difficoltà. La propaganda politica va messa da parte perché adesso rischia solo di alimentare tensione e rivolte sociali. Rimaniamo uniti, facciamolo per gli italiani e non perdiamo di vista l’obiettivo: superare questa crisi pandemica e tutelare chi non è garantito", ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)