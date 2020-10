Iraq: morto Izzat al Douri il segretario generale del Baath e braccio destro di Saddam Hussein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista arabo del Baath iracheno ha annunciato la morte di Izzat al Douri, segretario generale della formazione politica e braccio destro dell'ex presidente dell'Iraq Saddam Hussein. Lo riferisce l'emittente emiratina "Sky News Arabia" citando un tweet della leadership in Qatar del partito, bandito in Iraq. Settantottente, al Douri è stato vice presidente dell'ex presidente iracheno Saddam Hussein dalla sua ascesa al potere nel 1979 fino alla caduta del regime Baath nel 2003. Nato nel luglio 1942, ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio del comando Rivoluzionario, e prima ancora ha ricoperto diverse cariche di alto livello, tra cui la carica di ministro degli Interni e ministro dell'Agricoltura. Secondo un rapporto, il 22 novembre 1998, al Douri è sopravvissuto a un tentativo di omicidio mentre era in visita alla città sacra sciita di Karbala, a sud della capitale Baghdad. Dopo l'invasione statunitense dell'Iraq, Douri assunto la carica di segretario generale del partito Baath iracheno ed è scomparso. Durante il periodo della scomparsa di al Douri, varie registrazioni audio e video gli furono attribuite in diversi periodi e si affermava che guidasse la resistenza contro le forze Usa in Iraq. Da parte loro, i rapporti Usa affermavano che al Douri si celasse dietro lo Stato islamico. (segue) (Res)