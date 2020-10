Ucraina: Zelensky esce sconfitto dalle elezioni amministrative, cresce la disaffezione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni locali del 25 ottobre in Ucraina offrono una serie di segnali importanti a livello politico: da una parte la disaffezione dei cittadini, testimoniata da un'affluenza alle urne piuttosto bassa, sotto il 37 per cento, dall'altra la sconfitta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del suo partito, Servo del popolo. Se la limitata partecipazione di ieri può in parte essere giustificata con la situazione epidemiologica in Ucraina legata al coronavirus, è indubbio che il confronto con le parlamentari e soprattutto le presidenziali tenutesi nel 2019 sia impietoso. Ad aprile dell'anno scorso, il 62 per cento degli elettori si recheranno ai seggi, sia al primo che al secondo turno, mentre le elezioni per il rinnovo della Verkhovna Rada (il parlamento monocamerale ucraino) videro la partecipazione di quasi il 50 per cento degli aventi diritto. Il dato delle amministrative del 25 ottobre, sommato al generale risultato negativo della formazione fondata da Zelensky, porta ad associare la scarsa affluenza anche allo spegnersi dell'entusiasmo suscitato dalla "discesa in politica" dell'ex personaggio televisivo, vincitore di entrambe le tornate elettorali del 2019. Non a caso il voto di ieri era atteso in Ucraina per capire se la "luna di miele" del presidente con i cittadini fosse finita, complici i problemi del governo e l'inevitabile difficile gestione della pandemia. (segue) (Rum)