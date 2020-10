Sociale: Pd Municipio XV, presentato odg per reinserimento senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il gruppo del Partito democratico del Municipio XV ha presentato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione municipale a compiere delle azioni mirate nei confronti di tutte quelle persone che, in stato di estrema fragilità, si ritrovano a vivere per le strade. "La situazione di Roma è complicata e a dirlo sono i numeri - spiega il gruppo Pd in una nota -. Si parla di 15 mila individui che vivono tra panchine, stazioni ferroviarie, marciapiedi, immobili abbandonati, accampamenti informali e roulotte. Gli interventi sinora predisposti si sono mostrati totalmente insufficienti, tant’è che l’ultimo Piano freddo di Roma Capitale, ha offerto solo 450 posti per l’accoglienza notturna, che si sono andati a sommare ai circa mille posti dell’accoglienza ordinaria dei circuiti della sala operativa sociale. Le unità su strada, sei diurne e due notturne, non sono in grado di fronteggiare le numerose segnalazioni che arrivano alla Sos. A questo stato pregresso si aggiungono le nuovissime povertà, dovute al periodo dell’emergenza sanitaria, che stanno trasformando rapidamente la fotografia attuale delle fragilità nella città di Roma. Quotidianamente, associazioni di volontariato - prosegue la nota - assistono i senza tetto del nostro territorio, offrendo loro sostegno con pasti caldi e bevande a cui si aggiungono coperte nei periodi più freddi. Ma questo è solo un primo aiuto, utile ma non risolutivo". (segue) (Com)