Sociale: Pd Municipio XV, presentato odg per reinserimento senza fissa dimora (2)

- "I pochi centri diurni presenti in città - si legge ancora nella nota del gruppo Pd del Municipio XV - sono tutti molto lontani per essere raggiunti dalle persone senza fissa dimora del nostro municipio e di notte non si hanno alternative per la scarsità dei ricoveri offerti. Occorre, innanzitutto, fare una ricognizione dei casi, tra storici e recenti, e contemporaneamente assisterli con un supporto psicologico all’interno di attività diurne. Attraverso, poi, la predisposizione di un ricovero notturno in loco e il reinserimento sociale si riesce gradualmente a uscire dallo stato cronico di assistenza, come avviene in altre città italiane ed europee. Attualmente a Roma assistiamo a continui sgomberi ed è evidente quanto non siano interventi risolutivi, trattandosi di persone e non di oggetti. Ci auguriamo - conclude la nota - che il Municipio accolga favorevolmente queste proposte, inseribili nel piano sociale di zona in fase di aggiornamento, così da offrire alternative valide alle persone più fragili della nostra società”. (Com)