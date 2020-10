Energia: Spagna: Naturgy si aggiudica fornitura energia elettrica Agenzia Entrate per 10 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naturgy si è aggiudicata la fornitura di energia elettrica all'Agenzia delle Entrate (Aeat) a partire dal prossimo anno e con la possibilità di un ulteriore anno di proroga per un importo di quasi 10 milioni di euro. Secondo quanto reso noto dalla compagnia, il contratto prevede un volume di fornitura annuale di 66 gigawattora (GWh) nelle 382 sedi dell'Aeat e si aggiunge ad altre gare vinte dal gruppo nell'ultimo anno come quella con le Poste spagnola, Telefonica, le metropolitane di Barcellona, Bilbao e Malaga, i tram di Murcia e Saragozza, il Congresso dei deputati e l'Università autonoma di Madrid. Attualmente, Naturgy ha più di sette milioni di clienti in Spagna con oltre 11 milioni di contratti di gas, elettricità e servizi, dal consumatore domestico al settore terziario e industriale.(Spm)