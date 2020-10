Covid: Tartaglione (FI), palestre e piscine vanno salvate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agire tempestivamente per adottare tutte le iniziativi utili a sventare i rischi di una definitiva chiusura di palestre, piscine e di conseguenza la condanna a morte di un intero settore produttivo di questo Paese". Lo dichiara Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia, in un'interrogazione depositata oggi alla Camera e indirizzata ai ministri dello Sviluppo e dello Sport per chiedere misure urgenti a favore di tutte quelle strutture che hanno rispettato alla lettera regole e protocolli e che ora rischiano di chiudere per sempre. "È innegabile - spiega - la necessità di intraprendere misure che ci consentano di affrontare questa nuova fase dell'emergenza tutelando, come priorità assoluta, la salute dei nostri concittadini, ma è altresì innegabile che un nuovo lockdown comporterebbe una crisi sociale ed economica che si rischia di non superare. Anche il mondo dello sport sta affrontando le gravi conseguenze della pandemia: manifestazioni rinviate, competizioni amatoriali sospese o senza pubblico, attività ripartite a fatica dopo il primo lockdown. Enormi difficoltà per atleti e professionisti che con sacrificio e dedizione dedicano la loro vita allo sport, senza dimenticare l'indotto occupazionale di ingenti dimensioni". (segue) (com)