Covid: Tartaglione (FI), palestre e piscine vanno salvate (2)

- "Il nuovo protocollo attuativo delle 'Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere', inoltre, introduce norme ancora più stringenti, sia per i gestori di palestre, piscine ed impianti sportivi che per gli sportivi in generale - prosegue -,. Lo sport italiano ha fino ad adesso dimostrato grande attenzione e rispetto delle indicazioni imposte, affrontando massicci investimenti, riorganizzando le modalità di svolgimento di molte discipline e garantendo, con profondo impegno, l'applicazione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e a limitare il rischio di contagi. Le recenti disposizioni con le quali si sospendono nuovamente le attività di palestre, piscine e centri natatori, potrebbero comportare davvero la fine di un settore importante non solo per il nostro benessere ma anche per la nostra economia. Parliamo di migliaia di famiglie per le quali tali attività rappresentano l'unica fonte di guadagno, migliaia di gestori che da mesi hanno fatto il possibile per garantire una faticosissima ripartenza in sicurezza di un'attività imprenditoriale sulla quale hanno investito ogni risorsa e profuso i sacrifici di una vita" conclude. (com)