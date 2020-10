Slovenia: Covid, governo introduce nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha deciso di introdurre delle nuove misure restrittive contro il Covid-19 alla luce dei dati epidemiologici degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo, Jelko Kacin, in una conferenza stampa tenuta oggi a Lubiana. "Non c'è più spazio di manovra, il governo ha cercato nelle ultime settimane di fare in modo che le misure interferiscano il meno possibile nelle nostre vite, ma questo non è più sufficiente nella situazione attuale", ha detto Kacin. Il governo, ha aggiunto il portavoce, "non ha altra scelta" che agire in conformità con il piano di risposta preparato contro l'epidemia. Per questo motivo, ha spiegato Kacin, sarà limitata d'ora in avanti la libera circolazione fra diversi comuni del paese. (segue) (Seb)