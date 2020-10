Slovenia: Covid, governo introduce nuove misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha poi osservato che è in aumento la quota di test positivi all'interno del totale dei test effettuati, e che oggi la quota è del 30,3 per cento. "Su un totale di 3.682 test sono stati confermati 1.116 nuovi contagi. Sono 523 le persone hanno bisogno di cure ospedaliere, 82 di queste sono gravemente ammalate e hanno bisogno di cure intensive. Sette persone sono morte negli ospedali e stiamo ancora aspettando dati da altre località", ha detto Kacin. La Slovenia è attualmente al quinto posto in Europa per numero di contagi, con 549 persone contagiate ogni 100 mila abitanti secondo i dati raccolti in 14 giorni. (segue) (Seb)