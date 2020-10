Slovenia: Covid, governo introduce nuove misure restrittive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le nuove misure introdotte dal governo vi è il divieto di spostamento fra comuni, con l'eccezione di 13 località nel paese. La restrizione vale anche per le visite ai cimiteri, per cui è consentito lo spostamento fra comuni diversi per una sola persona. "Vogliamo in ogni modo limitare la diffusione del virus tra gli anziani", ha spiegato il portavoce. Restano in vigore le limitazioni alla circolazione tra le 21 e le 6 del mattino. Tutti gli eventi, raduni, matrimoni, eventi religiosi e qualsiasi riunione con più di 6 persone restano vietati. (Seb)