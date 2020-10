Scuola: Flc Cgil, serve confronto in sede politica su didattica digitale integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esercizio del diritto all'istruzione per i ragazzi e le ragazze pone oggi una serie di criticità. Non è accettabile che una parte non marginale degli studenti sia nei fatti esclusa, per questo chiediamo che a partire dal decreto legge in predisposizione siano previste risorse per garantire a tutti l'accesso". Così la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi e il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli commentano la misura contenuta nel nuovo dpcm di effettuare almeno il 75 per cento delle lezioni con la didattica a distanza per la scuola secondaria. "Constatiamo con amarezza - sottolineano i due dirigenti sindacali - che molto di quello che sta avvenendo, con la progressiva sospensione delle attività in presenza, fosse largamente prevedibile: l'istituzione di un trasporto scolastico esclusivo anche per la secondaria di II grado, la costituzione di presidi sanitari in ciascuna scuola, l'applicazione rigorosa da parte di tutti i soggetti interessati e non solo del personale scolastico di quanto previsto da accordi e protocolli di settore, erano i punti di forza di una ripresa in sicurezza e duratura. Poco o nulla di tutto questo è stato fatto". (segue) (Com)