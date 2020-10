Scuola: Flc Cgil, serve confronto in sede politica su didattica digitale integrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - aggiungono Fracassi e Sinopoli - faremo la nostra parte a partire dalla contrattazione nazionale integrativa sulla regolazione della didattica digitale integrata (Ddi), che può rappresentare davvero un punto di svolta nel difficile rapporto di questi mesi tra organizzazioni sindacali e Ministero dell'Istruzione. La sottoscrizione del contratto - avvertono - dovrà per noi essere accompagnata da un forte impegno politico del Ministro per un confronto permanente e continuativo. Bisogna approntare le azioni necessarie per sostenere la formazione del personale e i docenti più in difficoltà in particolare i precari, in termini di strumentazione informatica e di costi delle connessioni". A tutto ciò si aggiunge, proseguono Fracassi e Sinopoli "la vicenda surreale del concorso straordinario dei docenti precari della scuola secondaria, che continuerà a svolgersi solo perché la procedura è stata avviata, per un solo giorno, la scorsa settimana e per poco più di 1600 candidati, a fronte degli oltre 66 mila aspiranti. Nonostante le progressive restrizioni negli spostamenti e contagi e quarantene sempre più diffusi si continua ad andare avanti contro ogni evidenza". "Le nostre richieste sono chiare: chiediamo alla ministra e all'intero governo un deciso cambio di passo finalizzato alla condivisione delle priorità a partire ora dalle necessarie risorse in legge di Bilancio per la scuola e dalle scelte relative alle risorse di Next Generation Eu. Con tale spirito - concludono Fracassi e Sinopoli - il confronto potrà continuare su basi solide con l'obiettivo di affrontare questa difficile fase per la scuola pubblica e per il Paese". (Com)