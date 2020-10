Germania: Covid, in quarantena il circondario di Rottal-Inn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Berchtesgaden, Rottal-Inn è il secondo circondario a entrare in quarantena in Baviera e in tutta la Germania nella seconda ondata di coronavirus. Negli ultimi sette giorni, l’incidenza di nuovi contagi su 100 mila abitanti è stata di 260,1. Il dato è stato rilevato dall’Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. È stata dunque nettamente superata la soglia critica delle 50 nuove infezioni su 100 mila abitanti nell’ultima settimana. Il superamento di tale valore impone l’attuazione di restrizioni più severe. Pertanto, come riferisce il quotidiano “Die Welt”, dalla mezzanotte di domani 27 ottobre, a Rottal-Inn, la popolazione non potrà lasciare le proprie abitazioni se non per validi motivi. Scuole, asili nido e il settore della gastronomia verranno chiusi. (Geb)