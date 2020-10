Covid: Saccone (FI-Udc), governo riceva delegazione ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sotto a palazzo Chigi a dare la mia solidarietà personale e politica ad una delegazione di rappresentanti del settore ambulanti che lavorano per lo più in sagre e fiere, da oggi vietate con l'ultimo dpcm firmato ieri dal premier Conte". Lo afferma in una nota il senatore Antonio Saccone (FI-Udc), componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. "Chiedono di essere ascoltati e di esporre in modo rispettoso la loro posizione - continua -. Rappresentano circa 60 mila ambulanti e senza le fiere patiranno una riduzione di oltre il 30 per cento del proprio fatturato, già ridotto a causa della pandemia. E' un po' difficile per loro digerire che i centri commerciali al chiuso siano aperti mentre loro che operano all'aperto hanno il divieto assoluto di esercitare. Con le giuste precauzioni e prescrizione è quel che chiedono, possono continuare a lavorare". (com)