Covid: Moderna conferma accordo fornitura vaccino stipulato con il Qatar

- Moderna ha confermato in una nota l'accordo di fornitura stipulato con il ministero della Salute del Qatar per il vaccino mRNA contro il Covid-19 (mRNA-1273). Lo riferisce un comunicato stampa di Moderna. “L'accordo di fornitura riflette l'impegno di Moderna a rendere disponibile il proprio vaccino in più Paesi”, si legge nella nota, secondo cui è “stata riconosciuta al ministero della Salute del Qatar l'opzione per assicurare l'accesso anticipato all'mRNA-1273”. "Apprezziamo la fiducia che il ministero della Salute del Qatar ha riposto nella nostra piattaforma di vaccini mRNA. Apprezziamo molto la collaborazione che abbiamo avuto finora e siamo lieti di poterla proseguire", ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Continuiamo a lavorare per lo sviluppo clinico dell'mRNA-1273 con lo studio di Fase 3 COVE, che ha ora completato il reclutamento dei partecipanti con una demografia rappresentativa di tutte le età, etnie e popolazioni ad alto rischio. Parallelamente stiamo aumentando la capacità produttiva con i nostri partner strategici, Lonza e Rovi, per affrontare questa emergenza sanitaria globale, fornendo un vaccino sicuro ed efficace alla popolazione del Qatar e di tutto il mondo", ha aggiunto.(Com)