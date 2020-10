Covid: Bernini (FI): dpcm già nel caos, basta navigare a vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "il più autorevole consulente del ministero della Salute, Ricciardi, ha già definito 'non sufficienti' le misure contenute nell’ultimo dpcm, mentre il viceministro Sileri le giudica troppo punitive nei confronti di bar e ristoranti. Questa corsa alla dissociazione, oltre a confermare il caos che regna nel governo, fa presagire che tra pochi giorni ci vorrà un altro decreto. Ma non è più sostenibile navigare a vista contro il Covid in un Paese sempre più stremato e sfiduciato".(com)