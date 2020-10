Clima: Costa, bene Giappone su neutralità entro 2050, auspicio altri Paesi seguano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano saluta positivamente "l'ambizione del Giappone di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa in riferimento alla decisione assunta dal primo ministro, Yoshihide Suga, che ha indicato il 2050 come data per trasformare il Paese in un'economia "carbon neutral". Dopo Pechino, impegnata per il 2060, anche il Giappone si pone dunque in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione europea. La leadership aggiunge Costa "è vitale nella lotta contro i cambiamenti climatici. Ci auguriamo che altri Paesi di uniscano al Giappone e all'Europa intraprendendo azioni per salvare il nostro pianeta". (Rin)