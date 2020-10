Frosinone: Battisti (Pd), accoltellamento operaio inaccettabile, si lavori per riassorbire tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto all'operaio Astral originario di Atina, accoltellato mentre svolgeva il suo lavoro, "è un atto vile e frutto di una tensione diffusa tra la cittadinanza che è dovere delle istituzioni sedare e riassorbire. La Regione Lazio per tramite di Astral, che ringrazio, ha immediatamente aperto il cantiere lavorando anche nel weekend per ripristinare la strada regionale della Vandra, compromessa a seguito di una frana". Così in un comunicato il consigliere regionale PD, Sara Battisti. (segue) (Com)