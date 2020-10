Frosinone: Battisti (Pd), accoltellamento operaio inaccettabile, si lavori per riassorbire tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Astral Spa insieme alla ditta di manutenzione - aggiunge - ha garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, è venuta incontro anche ad esigenze di alcuni esercizi commerciali della zona, lavora incessantemente per poter entro due settimane ripristinare la circolazione. È inaccettabile che si possano verificare questi fatti, inaccettabile che si rischi la vita sul proprio posto di lavoro. Spero che gli amministratori tutti ricreino un clima di serenità e collaborazione. Il mio personale augurio di pronta guarigione all'operaio e il ringraziamento ad Astral, soprattutto al presidente Antonio Mallamo, per il lavoro che si sta portando avanti". (Com)