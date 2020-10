Covid: media israeliani, Mossad ha portato in Israele vaccino cinese per studi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto per l'intelligence e servizi speciali dello Stato di Israele, meglio noto come Mossad, ha trasportato in patria il vaccino contro il Covid-19 prodotto in Cina per studiarlo. Lo riferisce l’emittente israeliana “Channel 12”. Israele sta cercando da tempo di raggiungere accordi per l’acquisto di vaccini contro il coronavirus, non solo dalla Cina, ma anche da altri Paesi, ha riferito al quotidiano “Jerusalem Post” un funzionario del ministero della Sanità israeliano. "Ci sono diversi sforzi diplomatici in corso dietro le quinte. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che i cittadini israeliani abbiano accesso a un vaccino il prima possibile". L'Istituto israeliano per la ricerca biologica ha annunciato domenica che inizierà le sperimentazioni sull'uomo la prossima settimana del vaccino contro il coronavirus noto come Brilife. Il vaccino ha ricevuto tutte le approvazioni necessarie dal ministero della Salute e dal Comitato di Helsinki per gli esperimenti medici sugli esseri umani. "Questo è un giorno di speranza per i cittadini di Israele", ha dichiarato ieri in una nota il ministro della Difesa Benny Gantz. “Solo due mesi fa, ho ricevuto il primo flacone di vaccino. Oggi abbiamo già 25.000 dosi".(Res)