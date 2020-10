Covid: M5s, su tpl basta minimizzare, urge subito un piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo ci tocca constatare che il nostro paese è costretto a nuove restrizioni anche per via di alcuni settori dove si è lavorato poco. La ministra De Micheli da giorni minimizza, ma quello del trasporto pubblico rimane un problema da affrontare. Parla di studi legati alla sicurezza del Tpl in modo un poco chiaro, ma la verità è che su pensiline strapiene o carrozze di treni con centinaia di persone senza finestrini la sicurezza non può essere garantita". Lo affermano, in una nota, i senatori del M5s in commissione Lavori pubblici e trasporti. "La questione è cruciale - sottolineano -: Regioni e città si muovono ognuna in maniera diversa, i controlli sono pressoché inesistenti ovunque e le circostanze di assembramento persistono. Anche stamane, sono decine e decine le segnalazioni di caos arrivateci durante l'ora di punta. Non ci si può trincerare dietro al fisiologico calo dei flussi di passeggeri: urge un tavolo subito. Abbiamo proposto alla ministra la scorsa settimana di ricorrere anche ad operatori privati, ovunque sia possibile, al fine di potenziare il servizio. Ci sono molte realtà ferme in questo momento, e coinvolgerle sarebbe sensato. Dal Mit però non è arrivata neanche una parola, nonostante la nostra ampia disponibilità. Non si possono chiedere dolorosi sacrifici ad alcune categorie produttive, e poi vedere al mattino ancora treni pieni di pendolari o autobus con persone tutte ravvicinate. Così non può andare: sono troppe le situazioni di pericolosità legate al Tpl. E' necessario mettersi al lavoro, e subito: la situazione è difficile, e la ministra è bene che si lasci aiutare. Siamo a completa disposizione".(com)