Francia-Turchia: Ue, lavoriamo per dialogo, ma provocazioni non devono continuare

- Se continueranno le tensioni da parte della Turchia nei confronti dell'Unione europea o su alcuni paesi dell'Ue bisognerà riflettere su come reagire. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Il nostro ruolo, il nostro lavoro, nella diplomazia, è provare a rafforzare l'atmosfera della comprensione e della cooperazione. Anche nell'attitudine del rispetto l'uno per l'altro", ha detto. Stano ha ribadito che l'Europa intende avere una relazione positiva con Ankara. Ma "se si continua con le provocazioni e le tensioni nei confronti dell'Ue o di uno Stato membro, dovremo riflettere ancora più seriamente su come reagire davanti a queste azioni e dichiarazioni", ha detto. Per quanto riguarda il calendario dei lavori del prossimo Consiglio europeo, quello di dicembre, dove ci sarà una valutazione delle azioni della Turchia e delle relazioni di Bruxelles con Ankara, "sta al presidente del Consiglio europeo", Charles Michel, decidere se portare il caso sul tavolo del Summit. Infine, Stano ha spiegato che nella sua reazione l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "si è espresso sulla base della posizione europea sulla Turchia. E' sempre in contatto con i partner europei" e "la risposta pubblicata ieri su Twitter riflette la posizione europea". (segue) (Beb)