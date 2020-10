Vaticano: mercoledì a Milano udienza Marogna su scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata fissata per mercoledì l'udienza davanti ai giudici della quinta sezione penale d'appello di Milano per Cecilia Marogna, rintracciata nel capoluogo lombardo e finita in carcere su mandato d'arresto europeo dell'autorità giudiziaria vaticana nell'ambito dell'indagine sull'ex numero due della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu. La manager cagliaritana, infatti, ha chiesto alla Corte, tramite la sua difesa, la revoca della misura cautelare in carcere. Nell'udienza interverranno il sostituto pg Giulio Benedetti e i legali della donna. I giudici si riserveranno e avranno tempo cinque giorni per pronunciarsi nel merito. (Rem)