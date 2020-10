Camera: domani audizioni su degrado Messina e rischio idrogeologico Gran Sasso in commissione Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 27 ottobre, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina", svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 13.15 Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Messina; ore 13.45 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) Sicilia. La stessa Commissione, alle 14.15, sempre in videoconferenza, svolge l'audizione del commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico del sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, sulle attività della struttura commissariale. Tutte le audizioni - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - vengono trasmesse in diretta webtv.(Com)