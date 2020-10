Mali-Italia: Del Re a Bamako per incontrare rappresentanti nuovo governo civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, è giunta in Mali per una visita che la porterà a incontrare i rappresentanti del nuovo Governo civile, formato a seguito degli eventi dell'agosto scorso. Lo riferisce una nota della Farnesina. Lo riferisce una nota della Farnesina. La visita costituisce una presa di contatto con gli esponenti del nuovo Governo per rafforzare il dialogo politico con un Paese di significativa importanza per la stabilità regionale. La visita sarà l'occasione per condividere con le autorità maliane l'approccio multidimensionale italiano alla stabilizzazione del Sahel, anche in vista della prossima apertura di un'ambasciata italiana a Bamako. Gli incontri forniranno infine l'opportunità per porre le basi per il rilancio delle attività di cooperazione allo sviluppo italiane nel Paese. Oltre agli incontri con i vertici del Governo di transizione, la vice ministra s'intratterrà con i rappresentanti delle Organizzazioni della società civile italiana attive nel Paese, con il capo delegazione dell'Unione Europea a Bamako, Bart Ouvry, il capo della missione Eucap, Philippe Rio, e il comandante della missione Eutm, generale Frantisek Ridzak. La vice ministra presenzierà quindi l'evento di presentazione dell'iniziativa sul "Rinforzo della capacità delle istituzioni e delle comunità a reagire contro le violenze basate sul genere nei distretti di Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti e Bamako", alla presenza della ministra dello Sviluppo, della Donna e della Famiglia, finanziata dall'Italia in collaborazione con Unfpa (Fondo Nazioni Unite per la popolazione). (Res)