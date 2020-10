Sudan: Khartum conferma l’accordo di normalizzazione con Israele ma nel Paese cresce il dissenso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come corollario dell’accordo fra Israele e Sudan e della rimozione di Khartum dalla lista nera Usa, il governo sudanese ha anche accettato di designare organizzazione terroristica il gruppo libanese Hezbollah come parte della prossima normalizzazione dei rapporti con Israele. Lo ha affermato un funzionario statunitense interpellato dall'emittente emiratina "Al Arabiya". Hezbollah, da parte sua, ha condannato l'accordo fra Sudan e Israele sostenendo che sia stato stipulato "in cambio di un prezzo misero e insignificante" e che porterà alla caduta del governo di transizione. Forti critiche all’accordo sono intanto giunte anche da diverse parti sudanesi, tra cui Siddig Tower, storico esponente del Partito Baath sudanese e membro del Consiglio sovrano del Sudan, il quale ha accusato il presidente del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan, e il primo ministro Abdalla Hamdok di aver preso la decisione "senza consultazioni all'interno del Consiglio sovrano o del gabinetto". (segue) (Res)