Sudan: Khartum conferma l’accordo di normalizzazione con Israele ma nel Paese cresce il dissenso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a Tower, diversi partiti politici sudanesi hanno condannato l’accordo con Israele. In una dichiarazione il Partito del Congresso popolare del Sudan, la seconda componente più importante delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, la piattaforma della società civile promotrice delle proteste che nel 2019 hanno portato alla cadusta di Bashir), ha affermato che i cittadini sudanesi non sono obbligati ad accettare l'accordo di normalizzazione. “Il nostro popolo, che viene sistematicamente isolato ed emarginato da accordi segreti, non è vincolato dall'accordo di normalizzazione”, afferma il comunicato, aggiungendo: “Il nostro popolo rispetterà le proprie posizioni storiche e lavorerà su un ampio fronte per resistere alla normalizzazione e mantenere il nostro sostegno al popolo palestinese affinché possa ottenere tutti i suoi diritti legittimi”. Kamal Omar, leader del Partito del congresso popolare, ha affermato in una dichiarazione separata che il governo di transizione del Sudan non è eletto e quindi non è autorizzato a normalizzare le relazioni con Israele. "Questo governo di transizione ha tradito la posizione sudanese per soddisfare le agenzie di intelligence regionali e internazionali", ha detto. Anche l'ex primo ministro Sadiq al Mahdi (ultimo premier democraticamente eletto in Sudan) ha criticato l'annuncio e in segno di protesta ha disertato una conferenza religiosa organizzata dal governo sabato scorso a Khartum. “Questa dichiarazione contraddice la legge nazionale sudanese e contribuisce all'eliminazione del progetto di pace in Medio Oriente e alla preparazione di una nuova guerra”, ha detto. (segue) (Res)