Sudan: Khartum conferma l’accordo di normalizzazione con Israele ma nel Paese cresce il dissenso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo l’annuncio di venerdì scorso, centinaia di sudanesi hanno manifestato nella capitale Khartum intonando slogano quali "niente pace, niente negoziati, niente riconciliazione con l'entità occupante" e "non ci arrenderemo, saremo sempre con la Palestina". Muhammad Wadaa, leader del Partito Baath sudanese – parte delle Ffc – ha detto che il fronte anti-normalizzazione include una forza civile e partiti influenti all'interno e all'esterno delle Ffc, aggiungendo che ci sono diversi partiti all'interno della coalizione che hanno avvertito il governo di transizione che ritireranno il loro sostegno se fosse stata confermata la normalizzazione con Israele. “La normalizzazione con Israele è una mossa che viene rifiutata. Il governo non è autorizzato a prendere una tale decisione con uno stato razzista che pratica la discriminazione religiosa”, ha detto Wadaa, secondo il quale "il governo ha commesso un grosso errore ed è un passo che non porterà al benessere economico". Anche la leadership palestinese ha duramente condannato la decisione, con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, che ha ribadito che l'unica via verso la pace è il “ricorso al diritto internazionale per far cessare a Israele la sua occupazione dei territori palestinesi”. Ferma condanna anche da parte del ministero degli Esteri iraniano. (segue) (Res)