Ungheria: partito Parbeszed chiede divieto per gli eventi pubblici tranne le dimostrazioni

- Il partito di opposizione Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed) ha chiesto un divieto di tutti gli eventi pubblici nel paese, con la sola eccezione delle dimostrazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti", citando quanto chiesto dalla leader della formazione, Timea Szabo, in una conferenza stampa online. Nel divieto Parbeszed vuole vedere incluso ogni tipo di evento culturale e di intrattenimento, dai concerti, alle partite sportive, alle mostre, agli spettacoli circensi. Szabo chiede anche al governo di rendere obbligatoria la distanza interpersonale di 2 metri in tutti gli spazi pubblici, tranne che per i membri della stessa famiglia e per coloro che abitano sotto lo stesso tetto. (Vap)