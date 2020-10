Germania-Francia: ministro Esteri Maas, solidarietà a Macron contro attacchi Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro l’omologo francese, Emmanuel Macron, costituiscono un nuovo “‘minimo storico”. La Germania è al fianco della Francia nella lotta contro l’estremismo islamico. È quanto dichiarato oggi dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Maas ha aggiunto di avere “grande comprensione” per la decisione della Francia di richiamare il proprio ambasciatore ad Ankara, Hervé Magro, a seguito degli attacchi di Erdogan contro Macron. Il ministro degli Esteri tedesco ha, quindi, evidenziato che non è possibile equiparare la lotta contro il terrorismo islamico al razzismo e all’islamofobia. Chi assume tale posizione “agisce in maniera irresponsabile e a favore di quanti intendono dividere la società”. Per Maas, un simile comportamento “non sarà accettato”. (segue) (Geb)